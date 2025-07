Wimbledon super Bellucci spazza via Lehecka Darderi sospesa avanti due set a zero

Una vittoria di grande prestigio, dimostrando grinta e talento sul prato di Wimbledon. Mattia Bellucci ha infatti dominato l’incontro contro il finalista del Queen’s, Hechka, portando a casa un sorprendente successo in tre set e lasciando tutti senza parole. Mentre Darderi si prepara per il suo match di domani, il tennis italiano si risolleva con entusiasmo, pronto a scrivere nuove pagine di gloria sui campi londinesi.

Bellucci strapazza 7-6(4) 6-1 7-5 il finalista del Queen’s. Rimandato a domani Darderi sul 6-4 6-3 contro Fery Se nel tardo pomeriggio il tennis italiano a Wimbledon ha registrato l’eliminazione di Jasmine Paolini al secondo turno contro Kamilla Rahimova, un ko che è costato anche tre posizioni virtuali nel ranking, poco più tardi ci sono state decisamente più gioie tra Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Infatti il numero 73 al mondo ha messo a referto un vero e proprio colpaccio eliminando la testa di serie numero 23 Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6(4) 6-1 7-5: due ore e nove minuti di pregevole fattura per il 24enne che ha sconfitto il finalista del torneo del Queen’s di Londra. 🔗 Leggi su Sportface.it

