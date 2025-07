Ciclovia del Sole al via i lavori a Prato | un nuovo tratto per la maxi ciclabile europea

Prato si prepara a un grande passo avanti verso la mobilità sostenibile: domani partono i lavori per il nuovo tratto della Ciclovia del Sole, un segmento cruciale di una mega infrastruttura europea che collegherà Capo Nord a Malta. Con questa iniziativa, Prato si inserisce in un progetto ambizioso che rivoluzionerà gli spostamenti tra le città e promuoverà uno stile di vita più verde. All’interno di questo tratto, Prato e...

Prato, 2 luglio 2025 – Al via domani a Prato i lavori per la realizzazione-riqualificazione del tratto della Ciclovia del Sole dal ponte XX Settembre al chiosco di viale Galilei all'incrocio con via Protche: si tratta di uno dei segmenti pratesi della maxi ciclabile che collegherà addirittura tutta Europa, da Capo Nord a Malta, per un totale di 7.400 km e che, nel tratto italiano, unirà Verona con Firenze. All'interno di questo tratto, Prato e Montemurlo sono rispettivamente il terzo e il secondo lotto dell'area toscana, per una lunghezza complessiva di 15 km (11 per Prato e 4 per Montale-Montemurlo), di cui 4,4 di nuova costruzione.