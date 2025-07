È ufficiale | Kamaldeen Sulemana è un giocatore dell’Atalanta

Il calciomercato è in fermento e l’ultima grande novità riguarda Kamaldeen Sulemana, il talentuoso attaccante ghanese che ora fa parte della famiglia atalantina. Dopo mesi di rumors e trattative intense, l’annuncio ufficiale arriva direttamente dalla società nerazzurra, che rende noto l’ingaggio di Sulemana il 2 luglio. Un acquisto che promette spettacolo e nuove emozioni: la Dea si appresta a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia.

MERCATO. L’approdo di Kamaldeen Sulemana all’Atalanta era già certo, adesso è anche ufficiale: nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio la società nerazzurra ha annunciato la notizia dal suo sito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - È ufficiale: Kamaldeen Sulemana è un giocatore dell’Atalanta

