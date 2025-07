Wimbledon | Paolini si ferma al secondo turno Ho commesso errori stupidi Domani in campo Sinner

Jasmine Paolini si ferma al secondo turno di Wimbledon, dopo aver affrontato alcuni errori evitabili che hanno compromesso la sua prestazione. Nonostante la delusione, la talentuosa tennista guarda avanti, pronta a riscattarsi con determinazione. Domani sarĂ il turno di Sinner, che con il suo talento cercherĂ di proseguire il cammino nel prestigioso torneo. Il Green Set si prepara ad accogliere le sfide di questi due grandi campioni.

Jasmine Paolini esce al secondo turno del singolare femminile Wimbledon, dove era arrivata in finale lo scorso anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Wimbledon: Paolini si ferma al secondo turno. “Ho commesso errori stupidi”. Domani in campo Sinner

In questa notizia si parla di: wimbledon - paolini - secondo - turno

Jasmin Paolini resta top10 nonostante l’eliminazione al Roland Garros. In arrivo la pesante cambiale di Wimbledon - Jasmin Paolini resta nella top 10 del tennis femminile, un traguardo importante nonostante l’eliminazione al Roland Garros.

#Tennis #Paolini sconfitta in tre set dalla russa #Rakhimova (6-4, 4-6, 4-6). Il suo #Wimbledon si conclude al secondo turno. Vai su X

LET’S GOOOOOO Anche oggi tanti italiani in campo a Wimbledon! Jasmine Paolini gioca il secondo turno contro Rakhimova, come al maschile Mattia Bellucci e Luciano Darderi! Bolelli-Vavassori debuttano nel doppio! Si parte alle 12, avanti tuttaaaa Vai su Facebook

Wimbledon, Paolini fuori, Bellucci vola al terzo turno, sospesa Fery-Darderi - Paolini, ho commesso troppi errori stupidi; Wimbledon, Paolini out a sorpresa al secondo turno: Rakhimova vince in tre set; Wimbledon, la diretta del secondo turno: Paolini k.o con Rakhimova 6-4, 4-6, 4-6; Darderi vince due set con Fery, poi lo stop; Bellucci batte Lehecka; Alcaraz batte Tarvet, Bolelli e Vavassori vincono in due tiebreak.

Wimbledon, Paolini out a sorpresa al secondo turno. Avanti Bellucci, interrotto Darderi - La numero 5 al Mondo, che abbandona dunque lo Slam londinese al secondo turno, si aggiudica il primo set, ma spreca quattro p ... Segnala msn.com

Jasmine Paolini fuori a sorpresa al secondo turno a Wimbledon: come cambia la sua classifica - Jasmine Paolini subito fuori a Wimbledon, Rakhimova vince al secondo turno: crollo in classifica. Si legge su fanpage.it