Serie TV le novità di luglio in streaming

Se il caldo estivo vi spinge a cercare rifugio tra le mura di casa, niente di meglio che immergersi in nuove avventure televisive. Luglio 2025 promette un ricco panorama di serie in streaming, dai ritorni attesi agli spin-off imperdibili, come quelli di Dexter su Paramount+. Scopri insieme a noi tutte le novità di questa calda stagione: il piacere di guardare non si ferma mai!

A costoro sarà utile la nostra consueta guida mensile, nella quale segnaliamo tutti i titoli in arrivo a luglio 2025 su Netflix, Disney+, AppleTV+, Prime Video, Paramount+ e Sky, con particolare attenzione ai nuovi spin off di Dexter su Paramount+ e di The Walking Dead su Sky Atlantic, ma anche alla nuova versione di Matlock su Paramount+, con protagonista Kathy Bates, e al period drama Disney+ Washington Black.

