Mario Adinolfi alla prova dello specchio | Ho perso 26 chili La mia tartaruga è rovesciata ma va bene

Mario Adinolfi si racconta con sincerità e coraggio, mostrando come la determinazione possa cambiare il destino. Dopo aver perso 26 chili all’Isola dei Famosi e un sorprendente 232 rovesciato, ora si sente più forte che mai, sfoggiando un look rasato e un sorriso di soddisfazione. Con un messaggio toccante a Simona Ventura: "Arrendersi mai", ci invita a credere nella forza della volontà. Continua a leggere per scoprire il suo incredibile percorso di trasformazione.

Mario Adinolfi shock alla bilancia: 194,9 kg, persi 26 chili all'Isola. Si piace con i capelli rasati e scherza sugli addominali. Messaggio commosso a Simona Ventura citando il suo motto: "Arrendersi mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi - chili - prova

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Quanti kg ha perso Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi, all'inizio dell'avventura pesava 221chili, era ingrassato dopo il suicidio della sorella Vai su X

Al suo arrivo in Honduras, il giornalista pesava 221 chili. Quattro settimane dopo, sono diversi i chili già perduti da Mario Adinolfi: https://fanpa.ge/jj0Ah Vai su Facebook

Mario Adinolfi alla prova dello specchio: Ho perso 26 chili. La mia tartaruga è rovesciata, ma va bene; Isola dei famosi 2025, Mario Adinolfi perde 22 chili: ora può partecipare anche alle prove fisiche; L'isola dei famosi, Adinolfi ha davvero perso tutti quei chili? Lui festeggia, ma Cruciani resta scettico.

Mario Adinolfi, quanti chili ha perso dall’inizio dell’Isola dei Famosi/ Cos’ha mangiato e quanto pesa - Quanti chili pesava Mario Adinolfi prima di approdare all’Isola dei Famosi? ilsussidiario.net scrive

Adinolfi a L’Isola dei Famosi: kg persi, Mirko lo ‘smaschera’ e Ventura si svela - Durante la finale de L'Isola dei Famosi 2025, Gentili svela i kg totali persi da Mario Adinolfi, mentre Ventura e Frezza si espongono ... Come scrive gossipetv.com