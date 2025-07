Valditara | Valutiamo il biennio Its equiparato alla laurea breve

Il mondo dell’istruzione si prepara a una svolta significativa: il ministro Valditara ha annunciato che il biennio degli Istituti Tecnici Superiori potrebbe essere equiparato alla laurea breve già dal 2026. Questa novità apre nuove porte ai giovani, offrendo maggiori opportunità di lavoro e formazione. Per rendere questa transizione ancora più chiara, il ministro promette una lettera alle famiglie, illustrando tutte le potenzialità di questa importante evoluzione.

