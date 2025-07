Rating di i know what you did last summer continua la tradizione di 28 anni con nuove avvertenze

Dopo oltre tre decenni, la saga di "I Know What You Did Last Summer" si prepara a tornare sul grande schermo, promettendo brividi ancora più intensi. Con una classificazione R e un cast di giovani attori, il nuovo capitolo conferma il suo spirito horror e suspense. La domanda ora è: questa volta, riusciranno i protagonisti a sfuggire al killer con il gancio? Restate sintonizzati per scoprire se la tradizione continuerà!

Il nuovo capitolo della saga horror I Know What You Did Last Summer si avvicina al debutto con una conferma importante: il film ha ricevuto la classificazione R, mantenendo così la tradizione di oltre ventotto anni che caratterizza questa serie cinematografica. La pellicola, diretta e co-scritta da Jennifer Kaytin Robinson, introduce un gruppo di giovani protagonisti che si trovano nuovamente nel mirino di un assassino con un gancio, a distanza di un anno dall’incidente in cui credono di aver causato la morte di qualcuno. contesto e trama del nuovo capitolo. Ambientato 27 anni dopo i misteriosi omicidi di Tower Bay, il film segue i sopravvissuti delle vicende del passato – Julie James (interpretata da Jennifer Love Hewitt) e Ray Bronson (Freddie Prinze Jr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rating di i know what you did last summer continua la tradizione di 28 anni con nuove avvertenze

In uscita il 16 luglio nelle nostre sale So cosa hai fatto, quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell'omonimo film del 1997 e di Incubo finale del 1998.

