Meloni alla festa per l’indipendenza americana | Su molti dossier con Trump parliamo la stessa lingua un bene per l’Occidente

Meloni, alla festa dell’indipendenza americana a Villa Taverna, ha espresso ammirazione per la passione degli Stati Uniti nel celebrare la libertà, sottolineando come questa ricorrenza rappresenti un patrimonio condiviso tra Occidente e Italia. Parlare con Trump e condividere valori fondamentali rafforza il rapporto tra i nostri paesi, un segnale di unità e forza nel dialogo internazionale. La presidente ha ricordato che tali momenti sono simboli di un legame profondo e duraturo.

«Ho sempre guardato con un pizzico di ammirazione al modo con cui il popolo americano festeggia la dichiarazione di Indipendenza». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta alla festa a Villa Taverna per l’indipendenza Usa, che si celebra il 4 luglio. «È qualcosa di più di una semplice festa nazionale è qualcosa che ogni cittadino porta nel cuore», ha continuato. Nel suo discorso, poi, la premier ha ricordato la vicinanza tra l’Italia e gli Stati Uniti di Donald Trump, in un periodo storico in cui la difesa e l’unione dell’Occidente sono tematiche al centro delle agende a livello mondiale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: indipendenza - meloni - festa - americana

Scianó (Movimento Indipendenza): “Alemanno in carcere da sei mesi. Meloni è indifferente?” - mette in luce un interrogativo cruciale: quanto siano realmente sensibili i vertici politici alle vicende dei loro predecessori? La posizione di Meloni, in questo contesto, appare ancora più scrutinata, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’impegno del governo nel rispetto delle figure pubbliche coinvolte.

Decisivo il voto del vicepresidente Vance per il via libera al provvedimento. Ora Trump preme per riuscire a firmare il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana Vai su Facebook

Giorgia Meloni alla Festa dell’Indipendenza Usa: Italia e Stati Uniti parlano la stessa lingua; Meloni alla festa per l'indipendenza americana: «Su molti dossier con Trump parliamo la stessa lingua, un bene per l'Occidente; Meloni: Buoni rapporti con Usa anche quando in disaccordo.

Meloni alla festa per l’indipendenza americana: «Su molti dossier con Trump parliamo la stessa lingua, un bene per l’Occidente» - La premier è intervenuta a Villa Taverna, in occasione del festa dell'Indipendenza americana che si celebra il 4 luglio L'articolo Meloni alla festa per l’indipendenza americana: «Su molti dossier con ... Scrive msn.com

Giorgia Meloni alla Festa dell’Indipendenza Usa: Italia e Stati Uniti parlano la stessa lingua - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso così l’evento dell’estate romana: l’independence day ospitato a Villa ... Segnala milanofinanza.it