Bruxelles vuole un taglio delle emissioni del 90% Il target è fissato al 2040 ma con tante scappatoie per eluderlo

La Commissione europea ha annunciato un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, tra scappatoie e mancanza di piani concreti, cresce il dibattito su quanto questa decisione sia realmente fattibile e sostenibile. Le associazioni ambientaliste lo giudicano poco ambizioso, mentre i sindacati temono ripercussioni su industrie e occupazione. È il momento di chiedersi: questa ambizione è davvero concreta o solo una promessa vuota da mantenere?

Per le associazioni ambientaliste il target è poco ambizioso, per i sindacati è grave stabilire un tale obiettivo senza alcun “piano” per le conseguenze che avrà sulle industrie e sui lavoratori europei. Stiamo parlando della decisione della Commissione europea di fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. L’impressione è che si tratti della solita proposta buttata lì un po’ a caso da Bruxelles forse per guadagnare consenso, dopo le accuse a Ursula von der Leyen di aver annacquato il Green deal e di fronte alla piaga dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bruxelles vuole un taglio delle emissioni del 90%. Il target è fissato al 2040, ma con tante scappatoie per eluderlo

In questa notizia si parla di: bruxelles - emissioni - target - vuole

Emissioni, Bruxelles conferma il taglio (con scappatoie) al 90% per il 2040 - Bruxelles conferma il taglio alle emissioni con un obiettivo ambizioso al 90% entro il 2040, segnando un passo deciso verso la neutralità climatica.

UE, LA LEGA: VON DER LEYEN VUOLE DISTRUGGERE INDUSTRIA ITALIANA ED EUROPEA La proposta della Commissione europea di fissare il target di diminuzione delle emissioni del 90% al 2040, è totalmente scollegata dal mondo reale. È l’ennesima Vai su Facebook

La proposta della #Commissione di fissare un obiettivo vincolante di riduzione delle #emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 non fa che confermare l'approccio totalmente scollegato dalla realtà di questa Commissione. Ci troviamo di front Vai su X

Bruxelles vuole un taglio delle emissioni del 90%. Il target è fissato al 2040, ma con tante scappatoie per eluderlo; L'Ue punta a tagliare le emissioni del 90 per cento entro il 2040. Dubbi sulle flessibilità per i Paesi membri; Road to 2040 C’è un nuovo obiettivo intermedio dell’Ue sulla riduzione delle emissioni, finalmente.

La Ue conferma il taglio delle emissioni del 90%. La Lega attacca: “Vuole distruggere l’industria” - È quanto prevede la proposta della Commissione presentata oggi che punta a una riduzione delle emissioni del 90% entro il 2 ... Come scrive repubblica.it

La Commissione Ue vuole il taglio delle emissioni del 90 per cento entro il 2040 - La Commissione europea ha un nuovo obiettivo: il taglio delle emissioni di CO2 del 90 per cento entro il 2040. Riporta msn.com