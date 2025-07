Vigorelli | Allegri al Milan? Me lo aspettavo Ottima scelta per entrambi

L’arrivo di Allegri al Milan rappresenta una mossa strategica, un connubio perfetto tra esperienza e ambizione. L’agente FIFA Vigorelli ha commentato i recenti cambiamenti nelle panchine di Serie A, sottolineando come questa scelta sia stata attesa e desiderata da entrambe le parti. Una decisione che potrebbe portare nuova linfa ai rossoneri e rafforzare la competitività del club nel campionato.

L'agente FIFA Vigorelli ha commentato i recenti avvicendamenti sulle panchine delle grandi squadre di Serie A, Milan di Allegri incluso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vigorelli: “Allegri al Milan? Me lo aspettavo. Ottima scelta per entrambi”

In questa notizia si parla di: vigorelli - allegri - milan - aspettavo

