Dumfries Inter sirene spagnole per l’olandese? La situazione

Denzel Dumfries torna a far parlare di sé nel calciomercato Inter, con voci che si intrecciano tra l’interesse di club spagnoli e il futuro ancora incerto del centrocampista olandese. Romano svela i dettagli: una clausola rescissoria di 25 milioni di dollari valida fino a metà luglio, rendendo la situazione altamente dinamica. Quale sarà il prossimo capitolo di questa trattativa? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

Dumfries Inter, il punto sul futuro del centrocampista olandese: Romano chiarisce la situazione. Negli ultimi giorni, il nome di Denzel Dumfries è tornato al centro delle cronache del calciomercato Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, il terzino olandese ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di dollari nel suo contratto, valida fino a metà luglio. Questa cifra potrebbe attirare l’attenzione di diversi club in cerca di un terzino di qualità per rinforzare le proprie fila.??? Denzel Dumfries has €25m release clause into his contract at Inter, valid until mid July. 🔗 Leggi su Internews24.com