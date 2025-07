goku e il solo combattente al suo livello bloccato da ostacoli

ma la vera sfida rimane: Goku, il combattente al suo livello, si trova bloccato da ostacoli insormontabili. In un universo dove il potere cresce senza sosta, solo i più forti riescono a emergere. Riuscirà Goku a superare le prove e a mantenere il suo posto di protagonista? La risposta sta nelle prossime avventure che ci aspettano.

Nel vasto universo di Dragon Ball, alcuni personaggi, seppur fondamentali in passato, tendono a perdere spazio con l’evolversi della trama e l’aumento dei livelli di potenza. Tra questi, spicca Piccolo, un personaggio apprezzato dai fan e creato da Akira Toriyama. La sua importanza storica si è progressivamente affievolita, lasciando il campo a protagonisti come Goku e Vegeta. Recenti sviluppi nella saga hanno ridato nuova linfa al suo ruolo, grazie anche alle innovazioni introdotte in Dragon Ball Super: Super Hero. dragon ball super: super hero ha dato a piccolo una nuova trasformazione. orange piccolo era atteso da tanto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it