L’Isola dei Famosi Teresanna eliminata Il commento della conduttrice

L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese eliminata nel corso della finalissima. Le reazioni, il commento della conduttrice. L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese é sbarcata in Honduras lo scorso maggio ed è riuscita ad arrivare fino alla finale del reality show. Nel corso della finalissima però si é trovata al televoto con Jey Lillo dove purtroppo é stata eliminata ed ha dovuto abbandonare il gioco. Il commento della conduttrice. "Non mi aspettavo di andare via subito. Non mi aspettavo neanche di arrivare fin qui, stupendo fino a qui" ha commentato Teresanna e poi ha aggiunto: Tutto quello che ho incamerato e quello che ho buttato fuori si è visto.