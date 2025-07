Jasmine Paolini perde 1230 punti nel ranking WTA | la top10 è in pericolo

Un duro colpo per Jasmine Paolini, che perde 1230 punti nel ranking WTA e mette a rischio la top 10. La sconfitta al secondo turno di Wimbledon contro Kamilla Rakhimova interrompe il suo cammino nel torneo e spegne le speranze di replicare il successo dello scorso anno. La sua prestazione ha evidenziato segnali di flessione rispetto a un 2024 promettente, lasciando i fan e gli esperti a chiedersi se questa battuta d’arresto comprometta il futuro della toscana nel circuito.

Un duro colpo per Jasmine Paolini. La toscana è stata sconfitta nel secondo turno di Wimbledon dalla russa Kamilla Rakhimova (n.80 del mondo) con lo score di 6-4 4-6 6-4 e vede sfumare il suo sogno di continuare nel percorso come aveva fatto l’anno passato a Londra. Lo si era compreso però giĂ nel primo turno che non era la stessa Jasmine del 2024. La vittoria con fiatone contro la lettone Anastasja Sevastova aveva dato delle indicazioni negative. Le stesse che si sono replicate quest’oggi contro la russa. Una battuta d’arresto che ha delle conseguenze molto importanti in classifica. Sì perchĂ©, vista la finale raggiunta l’anno passato in questo Major, Paolini perde in colpo solo 1230 punti in classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it