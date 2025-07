Clima Cna | Protocollo riconosce ruolo fondamentale delle parti sociali

Il nuovo Protocollo firmato tra CNA e il Ministero del Lavoro rappresenta un passo deciso verso ambienti di lavoro più sicuri, riconoscendo il ruolo chiave delle parti sociali nella definizione di buone pratiche e misure preventive contro i rischi climatici. Questo accordo mira a conciliare continuità produttiva e tutela della salute, rafforzando la collaborazione tra imprese e istituzioni. Il Protocollo prevede la...

ROMA – Obiettivo del protocollo firmato con il Ministero del Lavoro è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. È quanto afferma CNA sul Protocollo quadro sui rischi lavorativi causati dalle emergenze climatiche, sottolineando il riconoscimento del ruolo fondamentale delle parti sociali nel definire buone prassi e misure di prevenzione. Il Protocollo prevede la possibilità di costituire a livello settoriale o territoriale specifici gruppi di lavoro anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e delle altre istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze climatiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Clima, Cna: “Protocollo riconosce ruolo fondamentale delle parti sociali”

