Sancho Juve continuano i contatti col Manchester United! Un’altra rivale si toglie dalla corsa | adesso i bianconeri fanno sul serio Novità

La Juventus non si ferma e rilancia con decisione nel mercato estivo: dopo aver chiuso con Jonathan David, i bianconeri puntano ora forte su Jadon Sancho. I contatti con il Manchester United sono intensi e potrebbero segnare una svolta nella campagna acquisti. Mentre un’altra rivale si esclude, la Vecchia Signora fa sul serio per rafforzare la rosa. Resta aggiornato: le novità sono dietro l’angolo.

Sancho Juve, continuano i contatti col Manchester United per portare l’inglese a Torino: tutti i dettagli. Dopo la conclusione dell’ accordo per Jonathan David, il calciomercato Juventus ha avviato nuove trattative per un altro grande obiettivo di mercato: Jadon Sancho. Come riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero ha preso nuovamente contatto con il Manchester United per discutere le condizioni di un possibile trasferimento dell’esterno inglese a Torino. La Juve ha dimostrato un interesse concreto e, a differenza di altre squadre come il Fenerbahçe, che non sono mai state realmente coinvolte, i bianconeri stanno cercando di fare un passo avanti per concretizzare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com