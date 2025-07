Dispersi in mare a Taranto recuperato il secondo corpo

Tragedia nel Golfo di Taranto: il secondo dei quattro diportisti dispersi dal 29 giugno è stato ritrovato senza vita, a circa 11 miglia dalla costa di Policoro. Dopo il primo ritrovamento di Claudio Donnaloia, il dolore si fa ancora più profondo per questa perdita. La speranza di trovare vivi gli altri amici si affievolisce, mentre le operazioni di ricerca continuano senza sosta. La comunità si unisce nel dolore, ricordando l'importanza della sicurezza in mare e della solidarietà tra marinai.

È stato recuperato il secondo corpo dei quattro diportisti dispersi da domenica 29 giugno nel Golfo di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto nello stesso tratto di mare al largo di Policoro, a circa 11 miglia dalla costa, dove due giorni fa era stato ritrovato il cadavere di Claudio Donnaloia, uno dei quattro amici che domenica mattina erano partiti da Taranto per un'escursione in barca. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 20.00 di oggi. A confermare la notizia è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, Rosario Meo, informato dai suoi uomini impegnati nelle operazioni di ricerca proprio mentre partecipava alle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del Corpo al Castello Aragonese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Dispersi in mare a Taranto, recuperato il secondo corpo

