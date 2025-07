Ai giardini di via Marx arriva Sokkorsograd lo spettacolo che celebra la multietnicità

Preparati a vivere un’esperienza unica nei giardini di via Marx: giovedì 3 luglio alle 21, lo spettacolo itinerante Sokkorsograd celebra la multietnicità attraverso un emozionante coreodramma. Con poesie di autori provenienti da tutto il mondo e le interpretazioni coinvolgenti di Sara Nesti e Virginia Gradi di The Loom Movement Factory, questa performance invita a riflettere sul desiderio, la solitudine e il sogno di una società migliore. Un appuntamento che non puoi perdere...

Prato, 2 luglio 2025 – Andrà in scena giovedì 3 luglio alle ore 21 nei giardini di via Marx lo spettacolo itinerante Sokkorsograd. Attraverso poesie di autori delle principali nazionalità che abitano il quartiere, le danzatrici Sara Nesti e Virginia Gradi di The Loom Movement Factory interpreteranno un coreodramma che racconta il desiderio, la solitudine dell'uomo contro la società, il sogno di una civiltà diversa, il continuare a credere che la vita ci sopravvivrà. Partendo da testi di Pier Paolo Pasolini, Li Po, Migjeni, Muhammad al-Khammae, Xi Kang, Bao Jyngyan e Muhammad Iqbal, il regista Luca Cortina, dell'associazione La Cultura Nuova, legge l'anima delle strade del quartiere e dei suoi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ai giardini di via Marx arriva Sokkorsograd, lo spettacolo che celebra la multietnicità

In questa notizia si parla di: giardini - marx - sokkorsograd - spettacolo

Il 3 luglio, ai giardini di via Carlo Marx, vi aspetta "Sokkorsograd", un coreodramma itinerante, un’esperienza artistica polifonica, in cui poesia e movimento si fondono in un'unica performance, ispirata dalle tradizioni letterarie e performative di sette culture: cin Vai su Facebook

Ai giardini di via Marx arriva Sokkorsograd, lo spettacolo che celebra la multietnicità; Felici di allargare il nostro festival a via Marx; Felici di allargare il nostro festival a via Marx.

In Polesine torna la rassegna "Tra Ville e Giardini" - A Rovigo e provincia, ricco cartellone di concerti, e non solo, in giardini, sagrati e piazze. Segnala rainews.it

L’ultimo grande spettacolo d’autunno nei Giardini di Sissi - SiViaggia - Chi vuole toccare con mano la grande bellezza dei Giardini di Castel Trauttmansdorf in pieno foliage, e ammirare l’ultimo grande spettacolo dell’autunno, potrà farlo fino al 15 novembre ... Si legge su siviaggia.it