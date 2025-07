AEW | Darby Allin è pronto a tornare a All In | Texas

Darby Allin, è pronto a tornare a "All In" in Texas, lasciando ancora una volta il segno nel mondo del wrestling. La sua audacia e il suo spirito indomito lo hanno portato a conquistare sfide incredibili, dall’arena al monte Everest. Con questa mentalità vincente, non sorprende che sia pronto a stupire ancora di più. Ma cosa lo attende questa volta? Scopriamo insieme il suo prossimo capitolo, ricco di adrenalina e sorprese.

Che Darby Allin non abbia paura di nulla è ormai risaputo. E non solo per la sua indole indomita sul ring: negli anni, anche prima della AEW, ha sempre fatto parlare di sé per i suoi stunt, ma il più importante forse è stato proprio quello che ha affrontato in questi mesi, e cioè la scalata dell'Everest. Un sogno realizzato per lui, con la soddisfazione di aver piantato la banderia della AEW in cima. Certo, la federazione di Jacksonville, per assecondare questo suo desiderio, ha dovuto mettere in stand-by diversi piani creativi e modificare le storyline che inizialmente vedevano Darby come protagonista.