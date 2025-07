L'arroganza di Kaufman in tribunale accusato di aver uccisa madre e bimba | Famiglia? No non ce l'ho

L’aria si fa pesante nel tribunale mentre Francis Kaufman, accusato di aver tolto la vita a madre e figlia, sfida le accuse con un’arroganza sorprendente. Tra dichiarazioni sconcertanti e una realtà distorta, Kaufman afferma di essere stato vittima di poliziotti mafiosi, negando persino l’esistenza di una famiglia. Un comportamento che lascia tutti sbalorditi, portando l’intera vicenda in un vortice di dubbi e inquietudini. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, ha dichiarato di essere stato picchiato da quattro poliziotti che in realtà erano mafiosi. Un delirio, culminato con il negare di avere una famiglia.

