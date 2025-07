Milan Adli fuori dal progetto | si allenerà con Milan Futuro Giorni extra a Theo e Bennacer

Il Milan annuncia alcune novità: Adli non farà parte del progetto attuale e si allenerà con il gruppo di Milan Future. Theo e Bennacer avranno giorni extra di allenamento, mentre alcuni giocatori, tra cui Vasquez, parteciperanno al raduno lunedì 14. Un messaggio chiaro rivolto anche al francese, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le sfide future. La squadra si prepara con determinazione, pronti a affrontare ogni sfida.

Alcuni giocatori non saranno al raduno di lunedì. Messaggio chiaro verso il francese. Vasquez convocato per lunedì 14.

Calciomercato Milan, Adli destinato a tornare: cosa riserva il futuro - Nel calciomercato rossonero, Yacine Adli potrebbe essere destinato a un ritorno al Milan. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro del giovane talento è al centro di speculazioni.

