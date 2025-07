Sempio e l’impronta 33 consulenti della famiglia Poggi fanno chiarezza | Non gli è attribuibile

La famiglia Poggi, con il supporto di 33 consulenti altamente specializzati, ha voluto fare chiarezza sulla traccia palmare trovata sulla scena del delitto. Dopo approfondite analisi, hanno dimostrato l'estraneitĂ dell'impronta e l'assenza di collegamenti con Andrea Sempio, unico indagato. Una svolta importante che invita i pubblici ministeri a riconsiderare la direzione delle indagini. La veritĂ , ora piĂą che mai, deve emergere.

La famiglia di Chiara Poggi ha fatto svolgere dai propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. L'esito delle analisi condotte, hanno stabilito la "estraneitĂ dell'impronta alla dinamica omicidiaria" e la non "attribuibilitĂ della stessa a Sempio". I legali dei Poggi, quindi, hanno chiesto ai pm di "sollecitare" un incidente probatorio su questa impronta. L'istanza però è stata rigettata dai pm. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sempio e l’impronta 33, consulenti della famiglia Poggi fanno chiarezza: “Non gli è attribuibile”

In questa notizia si parla di: sempio - consulenti - famiglia - poggi

Sempio, l’impronta potrebbe essere davvero un problema per Sempio: parlano i consulenti - Nel complesso rebus delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, ogni dettaglio conta. Tra questi, l’impronta numero 33 – trovata sulla scala – rappresenta un elemento cruciale.

Delitto di #Garlasco, i consulenti della famiglia #Poggi: "L'impronta 33 non è di #Sempio" #2luglio #iltempoquotidiano #delitto #Stasi https://iltempo.it/attualita/2025/07/02/news/garlasco-consulenti-famiglia-chiara-poggi-impronta-33-andrea-sempio-43232647/ Vai su X

Il delitto di #Garlasco: per i consulenti della famiglia di Chiara #Poggi l'impronta sulle scale della cantina non sarebbe di Andrea #Sempio. La Procura... Vai su Facebook

Delitto Garlasco, consulenti famiglia Poggi e difesa Sempio: L'impronta 33 non è la sua; Omicidio di Garlasco, consulenti della famiglia Poggi: L'impronta 33 non è di Andrea Sempio; Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: “L'impronta 33 non è di Sempio”.

Delitto Garlasco, consulenti famiglia Poggi e difesa Sempio: "L'impronta 33 non è la sua" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, consulenti famiglia Poggi e difesa Sempio: 'L'impronta 33 non è la sua' ... Come scrive tg24.sky.it

Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: "L'impronta 33 non è di Sempio" - La famiglia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, ha fatto svolgere dai propri consulenti un approfondimento sull'ormai ... Scrive iltempo.it