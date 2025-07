Wimbledon 2025 Aryna Sabalenka approda al terzo turno Avanza Keys eliminate Vekic e Haddad Maia

Wimbledon 2025 accende i riflettori sulle emozioni di un'altra intensa giornata di tennis, nonostante il cielo grigio e la pioggia che ha ritardato l'inizio delle sfide. Tra sorprese e conferme, Aryna Sabalenka conquista il terzo turno, mentre Keys e Haddad Maia avanzano con determinazione. L’Italia, invece, vede sfumare le speranze di Jasmine Paolini, eliminata da Rakhimova. Il torneo continua a sorprendere: chi si contenderà il prestigioso titolo?

Cala il sipario sulla terza giornata di incontri di Wimbledon, validi per la parte alta del tabellone di singolare femminile. Un day-3 piovoso (2 ore di ritardo nell’inizio dei match) in cui l’Italia ha perso la giocatrice su cui puntava maggiormente, ovvero Jasmine Paolini. La n.5 del mondo è stata sconfitta dalla russa Rakhimova (n.80 del ranking) con lo score di 4-6 6-4 6-4. La russa, dunque, accede al terzo turno dove affronterĂ la ceca Linda Noskova (n.27 WTA), a segno contro la tedesca Eva Lys (n.61 del ranking) con lo score di 6-2 2-6 6-3. Avanza la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. La bielorussa si è imposta contro la ceca Bouzkhova (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Aryna Sabalenka approda al terzo turno. Avanza Keys, eliminate Vekic e Haddad Maia

Wimbledon, un grande Fognini riprende Alcaraz: 1 set pari, si va al terzo. Diretta |Â Sinner punta Carlitos, i malumori di Jannik - Wimbledon si anima con emozioni da brivido: Fognini riprende l'Alcaraz in una sfida incandescente, mentre Sinner punta tutto su Carlitos.

EMMANIA A WIMBLEDON! Emma Raducanu sconfigge l'ex campionessa dei Championships Market Vondroušová con un doppio 6-3 sul Centrale mandando in visibilio il pubblico inglese. Venerdì sarà un terzo turno imperdibile contro Aryna Sabalenka! Vai su X

Si Aryna, lo capiamo benissimo Sabalenka scherza dopo la qualificazione al terzo turno di Wimbledon Vai su Facebook

