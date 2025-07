Mitoma desideroso di soggiornare a Brighton tra interesse del Bayern Monaco

Mitoma ha espresso il desiderio di restare a Brighton, nonostante l’interesse del Bayern Monaco, scatenando reazioni contrastanti sui social. Con una stagione da record, l’attaccante giapponese sembra deciso a confermarsi in Premier League, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. La sua volontà di rimanere potrebbe cambiare le sorti di questa intricata trattativa, lasciando i tifosi col fiato sospeso. La vicenda si svilupperà nei prossimi giorni, e chissà se Mitoma continuerà a sognare Brighton.

2025-07-02 22:35:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Kaoru Mitoma ha detto a Brighton e Hove Albion che vuole rimanere al club in base all’interesse del Bayern Monaco, secondo i rapporti. L’attaccante del Giappone ha segnato 10 gol e ha collezionato quattro assist – il suo miglior ritorno in Premier League – quando i gabbiani hanno chiuso all’ottavo. Brighton ha respinto le offerte del club della Saudi Pro League Al Nassr nella finestra di trasferimento di gennaio e si pensa che le esibizioni accattivanti del 28enne abbiano suscitato l’interesse di un certo numero di club europei, con il Bayern Monaco e l’Arsenal che si ritiene siano ammiratori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com