Enasarco rotta su Mediobanca dopo il disimpegno in Mps

Enasarco rotta su Mediobanca dopo il disimpegno in MPS: una mossa strategica che segna il nuovo corso della Fondazione. Con l'elezione di Patrizia De Luise alla guida, si avvia una riorganizzazione delle partecipazioni bancarie, puntando su Mediobanca e riducendo l’esposizione in MPS. La cessione del 3,048% di Monte dei Paschi rappresenta un passo importante verso una gestione più mirata e strategica degli investimenti. La vicenda si configura come un esempio di evoluzione nel panorama finanziario italiano, con effetti ancora da esplorare.

Cambio di strategia per la Fondazione Enasarco, che avvia una riorganizzazione delle sue partecipazioni bancarie puntando su Mediobanca e riducendo l’esposizione in Mps. Dopo l’elezione di Patrizia De Luise come nuova presidente, la Fondazione ha infatti deciso di cedere una parte consistente della propria quota in Banca Monte dei Paschi di Siena, scendendo sotto la soglia del 3 per cento. La cessione del 3,048 per cento è avvenuta tramite il fondo Itaca Multi Strategy, gestito da Miria SGR, a seguito dell’assemblea del 17 aprile in cui Mps ha approvato un aumento di capitale per sostenere l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Enasarco, venduta la quota del 3,05% in Mps e rafforzata la partecipazione in Mediobanca attraverso la gestione di Miria Group - La Fondazione Enasarco sta rinnovando la propria strategia di partecipazione bancaria, dismettendo quote in MPS, BPM e Intesa Sanpaolo per rafforzare l'investimento in Mediobanca tramite la gestione di Miria Group.

Enasarco, rotta su Mediobanca dopo il disimpegno in Mps.

Enasarco rivede le sue partecipazioni: addio a Mps, rafforzata la presenza in Mediobanca - Al momento, la partecipazione del 2,52% in Mediobanca sarà conferita nell'ambito dell'OPS da parte di Enasarco solo in caso di rilancio dell'offerta da parte di Mps, in quanto il concambio attuale ...

