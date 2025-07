Bellucci elimina un'altra testa di serie nel pazzo Wimbledon | il tabellone si fa interessante

L'emozione cresce a Wimbledon: Mattia Bellucci, talento italiano emergente, elimina un'altra testa di serie, il 23° del seeding Lehecka, e avanza con determinazione. Con il tabellone che si infiamma, il nostro giovane atleta si prepara ora alla sfida contro Norrie, promettendo spettacolo e colpi memorabili. La passione e il sorriso di Bellucci sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia nel torneo più prestigioso del tennis.

Mattia Bellucci ha battuto in tre set Lehecka, 23° giocatore del seeding reduce dalla finale del Queen’s. Ora sfiderà Norrie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bellucci - elimina - altra - testa

?WIMBLEDON: ESCE ANCHE TIAFOE ? Cade un'altra testa di serie a Wimbledon: Cameron Norrie elimina Tiafoe vincendo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 7-5. Norrie al terzo turno sfiderà uno tra Lehecka o Bellucci. Supertennis Vai su Facebook

Bellucci elimina un’altra testa di serie nel pazzo Wimbledon: il tabellone si fa interessante; Wimbledon, i risultati degli italiani: Bellucci al 3° turno, interrotta Darderi-Fery; LIVE! Wimbledon, Day 3: al via il 2° turno, 3 italiani in campo.

Bellucci elimina un’altra testa di serie nel pazzo Wimbledon: il tabellone si fa interessante - Mattia Bellucci ha battuto infatti in tre set Lehecka, 23° giocatore del seeding reduce dalla finale del ... Si legge su fanpage.it

Wimbledon: Bellucci qualificato al terzo turno - Per la prima volta in carriera il mancino di Busto Arsizio è al terzo turno di uno Slam grazie alla vittoria in tre set sul n. Secondo msn.com