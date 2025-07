PSVITA Pikuniku Arriva Non Ufficialmente su PS Vita | Tutto Quello che Devi Sapere

Se sei appassionato di Pikuniku e possiedi una PS Vita, preparati a un’ottima sorpresa: il gioco arriva ufficialmente sulla tua console grazie a una patch non ufficiale! Questa modifica permette di goderti l’esperienza surreale di Pikuniku ovunque tu sia, rimuovendo i limiti della versione originale. Vuoi scoprire come applicare la patch e cosa aspettarti da questa nuova avventura portatile? Continua a leggere, perché ti sveleremo ogni dettaglio per portare Pikuniku sulla tua PS Vita e vivere un’esperienza unica.

Se sei un fan di Pikuniku, il gioco indie surreale e colorato, e possiedi una PS Vita, abbiamo una buona notizia per te! È ora possibile giocare a Pikuniku su PS Vita grazie a una patch che modifica i file della versione Epic Games Store. In questa guida, ti spiegheremo come applicare la patch e cosa aspettarti dalla versione portata su Vita. Note Importanti Prima di Procedere. Prima di iniziare, ecco alcune informazioni utili sulla versione PS Vita: Overclock consigliato: Imposta la CPU a 500MHz per una migliore esperienza.. Performance: Il gioco gira tra 25 e 30 FPS nella maggior parte delle scene, ma ci sono alcune eccezioni: I menu (principale e di pausa) sono pesanti da gestire per la PS Vita, ma non influenzano il gameplay. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Pikuniku Arriva (Non Ufficialmente) su PS Vita: Tutto Quello che Devi Sapere

