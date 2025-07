Ania Mattarella | Italia solida ma serve uno sforzo corale sul futuro

Ania Mattarella sottolinea che l’Italia può continuare a essere solida, ma il nostro futuro richiede uno sforzo corale. In un contesto globale segnato da incertezze e tensioni, la strada verso una crescita stabile dipende dalla capacità di collaborare e innovare insieme. Solo un impegno condiviso potrà rafforzare il nostro Paese e affrontare le sfide di domani con fiducia e determinazione.

ROMA – “L’Assemblea annuale dell’Ania si svolge in un momento caratterizzato da forte incertezza in Europa e nel mondo. Conflitti in atto, spinte neo-protezionistiche fanno prevalere elementi di instabilità e questo, naturalmente, oltre a rappresentare minaccia per gli stessi destini dell’umanità, incide sulle prospettive dell’economia e dei mercati, anche in campo assicurativo”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell’Ania, l’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici. “L’Italia si trova in una posizione solida, con fondamentali positivi e, tuttavia, è necessario uno sforzo corale sul progetto di futuro del Paese, aumentando la competitività e creando occupazione di qualità per i giovani – sottolinea il Capo dello Stato – Alle imprese assicuratrici compete un ruolo in questo scenario, per far sì che l’emergere di un clima di rischio non rallenti lo spirito di impresa e non incida sui diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it