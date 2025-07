Inter chance di mercato dalla Serie A | occhi sul centrocampista italiano

L’Inter guarda con attenzione al mercato per rinforzarsi, puntando su un centrocampista italiano di grande talento che milita in Serie A. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per i nerazzurri di aggiungere qualità e fantasia alla mediana, in vista di una stagione impegnativa come quella del 2025/26. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, è il momento di ricaricare le energie e prepararsi a nuove sfide, con il focus rivolto proprio a questa possibile operazione di mercato.

Archiviata l'eliminazione dal Mondiale per Club, per l'Inter è il momento di riposare per recuperare le energie fisiche e mentali necessarie a vivere ad alti ritmi la stagione 202526. La squadra allenata da Cristian Chivu dovrà eliminare i dissapori scaturiti dopo l'addio alla competizione in atto negli USA, nonché risolvere alcune questioni legate al mercato in uscita. Sarà compito di Ausilio e Marotta allestire un gruppo rinnovato, motivato e in grado di lottare per i grandi obiettivi, in continuità con le ultime stagioni disputate.

