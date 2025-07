Roma a Villa Taverna l’Independence Day Usa con Meloni Salvini e Tajani | il videoracconto

A Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore USA in Italia, si anticipa di due giorni la celebrazione dell'Independence Day con un vibrante videoracconto. Tra bandiere a stelle e strisce, musica dal vivo e ospiti di rilievo, si onora la storica dichiarazione del 1776. Un'occasione speciale per rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti, con la partecipazione di figure istituzionali come Meloni, Tajani e Salvini. La festa simbolo di alleanza e amicizia tra le due nazioni si conclude così, lasciando un ricordo indelebile.

Con due giorni d’anticipo sulla festa nazionale statunitense del 4 luglio a Villa Taverna, residenza dell’ Ambasciatore Usa in Italia, si festeggia l’Independence Day. Per ricordare la Dichiarazione di indipendenza del 1776 la residenza si veste a festa con bandiere e coccarde a stelle e strisce, musica dal vivo e ospiti istituzionali e non. Presente quest’anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, che per l’occasione indossa una cravatta rossa, forse un richiamo a Donald Trump. Sul palco con le autoritĂ italiane anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, a Villa Taverna l’Independence Day Usa con Meloni, Salvini e Tajani: il videoracconto

Ucraina, Vance incontra Zelensky a Villa Taverna | Il segretario di Stato Usa: "Il Vaticano potrebbe essere la sede dei colloqui di pace" - Il segretario di Stato USA Vance incontra Zelensky a Villa Taverna, mentre si prospetta il Vaticano come possibile sede dei colloqui di pace.

