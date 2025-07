Savona lancia un messaggio dopo il Mondiale per Club e l’infortunio | la FOTO del terzino bianconero che fa ben sperare in vista della nuova stagione

Nicolò Savona, giovane terzino della Juventus, rompe il silenzio post-Mondiale per Club con un messaggio di speranza e determinazione. Dopo l’eliminazione e un infortunio che aveva preoccupato i tifosi, la foto condivisa sui social trasmette forza e fiducia in vista della prossima stagione. È il segnale che il talento bianconero sta tornando più forte che mai, pronto a scrivere nuove pagine di successi per la Juve.

Savona lancia un messaggio dopo il Mondiale per Club e l'infortunio: tutti i dettagli sul terzino della Juve. Nicolò Savona, terzino della Juventus, ha voluto inviare un messaggio di speranza e determinazione ai tifosi bianconeri dopo la delusione per l'eliminazione della squadra dal Mondiale per Club. A seguito della sconfitta contro il Real Madrid, Savona ha condiviso un post sui suoi social. Un invito a non mollare, ma a guardare al futuro con maggiore forza e unità soprattutto dopo l'infortunio. Il portiere ha voluto motivare se stesso, i suoi compagni di squadra e, soprattutto, i tifosi, per un'imminente ripartenza.

