Gli Stati Uniti abbandonano l’Ucraina | sospeso l’invio di ulteriori forniture militari a Kiev e Putin subito ne approfitta

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le forniture militari all’Ucraina, un gesto che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Con oltre 50.000 soldati russi pronti all’assedio di Sumy, l’assenza di supporto straniero si fa sentire, e Vladimir Putin ne approfitta. Questa scelta, annunciata a sorpresa e confermata dalla Casa Bianca, apre scenari incerti e pone l’intera regione di fronte a un bivio decisivo.

Davanti all'offensiva russa che si appresta a entrare nel vivo, con oltre 50mila soldati ammassati in vista dell'assedio a Sumy, per l'Ucraina arriva l'ennesima brutta notizia dagli Stati Uniti, che a sorpresa hanno annunciato lo stop alle forniture di armi. Un'indiscrezione di stampa confermata poi dalla Casa Bianca, con un comunicato del presidente Donald Trump in cui si spiega che "questa decisione (di sospendere le forniture militari per Kiev, ndr) è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa sull'assistenza militare fornita dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo", da cui sarebbero emerse carenze critiche nelle scorte di armamenti presenti nei magazzini statunitensi.

