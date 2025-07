Sabalenka così è tutta un’altra storia | stupore totale

Aryna Sabalenka, la regina del tennis e della sensualità, sorprende ancora con il suo ultimo outfit, disegnato su misura per stupire. La sua energia in campo è così travolgente da poter mettere in discussione anche i più forti del circuito maschile. Prima dello Slam britannico, la tennista ha deciso di allenarsi intensamente, dimostrando di essere un verdadeiro fenomeno in ogni aspetto. La sua forza e stile sono pronti a incantare e conquistare, lasciando tutti senza parole.

Sensualità ai massimi livelli nell'ultimo outfit della tennista Aryna Sabalenka: un vestito pensato e cucito su misura per sorprendere i tifosi. Guardarla giocare è un piacere. Colpisce ad un livello di intensità tale da poter competere e dare potenzialmente filo da torcere perfino ai più forti del circuito maschile, Tanto è vero che, prima ancora che lo Slam britannico entrasse nel vivo, ha ben pensato di allenarsi un po' insieme ad alcuni di loro, tra cui Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sul talento di Aryna Sabalenka, insomma, non ci piove.

LA N.1 IN SEMIFINALE Agli Internazionali BNL d’Italia la partita aveva preso tutt’altra direzione. Oggi, sulla terra del Roland Garros, la N.1 del mondo ha conquistato l’accesso alle semifinali dello Slam Sabalenka supera così l’ostacolo Zheng e ora attend Vai su Facebook

