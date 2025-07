Meloni dal Papa | Ora la pace Primo incontro ufficiale in Vaticano l’impegno per la tregua in Ucraina

Roma si apre a un nuovo capitolo di dialogo e speranza: il primo incontro ufficiale tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV segna un passo importante verso la pace e la cooperazione internazionale. Dopo incontri informali, questa occasione rappresenta un momento cruciale per affrontare temi delicati come la tregua in Ucraina e rafforzare i legami tra Stato e Chiesa. La via della diplomazia si fa più concreta e promettente, aprendo nuove prospettive per il futuro del nostro Paese.

Roma, 3 luglio 2025 – È il primo vero incontro. Giorgia Meloni e il nuovo Pontefice si erano già incrociati in due occasioni, ma senza mai scambiare più di qualche parola al volo. Ieri la premier ha avuto modo di conoscere papa Leone XIV e, a ruota, di trattare alcuni temi fondamentali con il Vaticano nel successivo confronto con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e il segretario per i rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher, allargato ai vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini e al sottosegretario Alfredo Mantovano. A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV (L) meeting the Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) during an audience, in Vatican City, 02 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni dal Papa: “Ora la pace”. Primo incontro ufficiale in Vaticano, l’impegno per la tregua in Ucraina

