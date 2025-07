Via libera di Consob al prospetto l’assalto di Mps a Mediobanca partirà il 14 luglio

L’attesa è finita: il 14 luglio segna l’inizio dell’inedito assalto di MPS a Mediobanca, un’operazione storica che si concluderà l’8 settembre. Dopo 236 anni dalla presa della Bastiglia, questa mossa strategica promette di rivoluzionare il panorama finanziario italiano. Resta da vedere come reagiranno i mercati e gli attori coinvolti in questa sfida epocale, destinata a lasciare un’impronta indelebile nel settore.

L’offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca si aprirà il 14 luglio, 236 anni dopo la presa della Bastiglia, e si chiuderà l’8 settembre, anniversario dell’armistizio Badoglio. Il calendario dell’assalto alle ceneri del salotto buono milanese prino azionista delle Generali, da parte della banca senese che fa capo al ministero dell’Economia, oltre che a Francesco Gaetano Caltagirone, agli eredi Del Vecchio e alla Banca Popolare di Milano, è stato reso noto insieme al via libera della Consob al documento dell’offerta stessa. La vigilanza dei mercati finanziari ha approvato il prospetto che descrive i dettagli, i possibili scenari e gli effetti finanziari dell’offerta annunciata dall’istituto senese all’inizio del 2025 e arrivata dopo sei mesi alla conclusione del suo iter autorizzativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Via libera di Consob al prospetto, l’assalto di Mps a Mediobanca partirà il 14 luglio

In questa notizia si parla di: libera - consob - assalto - mediobanca

Da Consob via libera al prospetto sull'Opa di Nuo su Bialetti - La Consob dà il via libera ufficiale alla pubblicazione del prospetto informativo per l'OPA obbligatoria di Nuo su Bialetti, con l'obiettivo di acquisire il restante 21,32% e consolidare il controllo.

Mps pronta allo sprint su Mediobanca: rilancio possibile e due possibili scenari in base a adesioni all'Ops; Mediobanca-Mps, duello all’ultima ops: Nagel si barrica, Monte dei Paschi rilancia con 13 miliardi. E intanto si muovono le offerte di Bper e Ifis...; L'assalto di Mediobanca rischia lo stop.

OPS MPS-Mediobanca: Via Libera Consob e Antitrust, al via la sfida estiva per il "terzo polo" bancario - Semaforo verde da Consob e Antitrust per l’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Riporta radiosienatv.it

Mps, via libera della Consob per l’Ops su Mediobanca - La Consob ha concesso a Mps l’autorizzazione per rendere pubblico il prospetto relativo all’Ops su Mediobanca. Secondo msn.com