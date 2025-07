Juventus Real Madrid-Juve 1-0 | delusione bianconera e polemiche

Una battaglia emozionante tra Juventus e Real Madrid si conclude con una sconfitta amara per i bianconeri, fermati da un gol decisivo di Gonzalo Garcia. Dopo un primo tempo promettente e ricco di entusiasmo, la Juve crolla nella ripresa sotto la pressione dei campioni spagnoli, scatenando delusione e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida lascia molte domande sul futuro della squadra, mentre i rumors si fanno sempre pi√Ļ intensi.

La Juventus esce sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid agli ottavi del Mondiale per club, con il gol di Gonzalo Garcia al 54? che decide il match. I bianconeri, dopo un primo tempo coraggioso guidato da un ispirato Kenan Yildiz, calano nella ripresa sotto la pressione dei blancos.

Juventus, la delusione di Comolli: ‚ÄúVlahovic? Non è il momento di parlare dei singoli‚ÄĚ - Damien Comolli, direttore generale della Juventus, commenta l'uscita dal Mondiale per Club con delusione per la gara contro il Real Madrid. Segnala msn.com

Juventus eliminata dal Real Madrid, Oppini polemico: "C'è chi esce con dignità e chi invece..." - In un post su X il giornalista e opinionista Francesco Oppini ha detto la sua sulla sconfitta della Juventus contro il Real Madrid. msn.com scrive