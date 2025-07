Europeo Femminile ci siamo | Italia in campo domani contro il Belgio

L’attesa è finita: domani l’Italia femminile scenderà in campo contro il Belgio nell’incontro che promette emozioni e passione. Con determinazione e talento, le azzurre sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia europea. Restate con noi e tifiamo tutte insieme per la nostra nazionale!

Prende il via oggi, mercoledì 2 luglio, l'attesissimo Europeo Femminile. L'Italia di Soncin scenderà in campo domani contro il Belgio.

Gloria Peritore: “Io, il titolo europeo e la boxe femminile. Così si può crescere” - Gloria Peritore conquista il titolo europeo nella boxe femminile, dimostrando che con determinazione e coraggio si può crescere e reinventarsi.

Il castello di Tourbillon veglierà sull’esordio della Nazionale italiana all’Europeo femminile in Svizzera. Un impianto, quello di Sion, davvero suggestivo. a cura di @giacomo_brunetti #cronachedispogliatoio #italia @adidasita #WEURO2025 #createdwithadi Vai su Facebook

Basket femminile: il destino delle giocatrici dell'Italia terza agli Europei nella prossima stagione. Ecco dove le vedremo in campo nei club Vai su X

Belgio-Italia femminile pronostico e quote: la chicca dell'esperto - A mio avviso, l’Italia ha tutte le carte in regola per conquistare la vittoria senza particolari difficoltà. Scrive calciomercato.com

Europei femminili 2025 di calcio dal 2 luglio: calendario Italia, dove vederli - Iniziano martedì 2 luglio gli Europei femminili 2025 di calcio che vedranno impegnata anche l'Italia di Andrea Soncin, che esordirà il 3 luglio contro il ... Secondo msn.com