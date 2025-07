Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU 2024 25 altri 1.477 posti presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria Ecco per quali classi di concorso DECRETO

Se sogni di diventare docente nel 2024, le opportunità si ampliano con i nuovi percorsi abilitanti e i posti disponibili presso l'Università per Stranieri di Reggio Calabria. Con 60 e 30 CFU, oltre a 1.477 posti dedicati alle classi di concorso più richieste, questa è la tua chance di fare un passo decisivo verso una carriera educativa di successo. Ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti al meglio.

Il d.m. n. 2702025 -Allegato A è stato integrato dal MUR con decreto n.443 del 2 luglio 2025, attribuendo i posti per n. 13 percorsi di formazione docenti per l’a.a. 20242025. L'articolo Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU 202425, altri 1.477 posti presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Ecco per quali classi di concorso. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

