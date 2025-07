Napoli ADL regala Nunez a Conte | è il colpo più grande di sempre dell’era De Laurentiis?

Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: con il più grande colpo dell’era De Laurentiis, il presidente azzurro sta cercando di regalare a Conte uno degli attaccanti più promettenti del panorama internazionale. Darwin Nunez, talento uruguaiano, potrebbe diventare il protagonista di questa rivoluzione azzurra. È il momento di scoprire come questa mossa possa cambiare il volto della squadra e riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano e europeo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, proverà con tutte le sue forze ad acquistare Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano sarebbe il centravanti ideale per Antonio Conte, il quale ha bloccato anche la trattativa di David, andato poi alla Juventus, per puntare tutto sul bomber del Liverpool. DARWIN NUNEZ ALLA SSC NAPOLI: INTERVIENE IN PRIMA PERSONA . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

