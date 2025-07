Real Madrid stakanovista | il record di partite stagionali è a un passo

Il Real Madrid, stakanovista del calcio europeo, si appresta a scrivere un nuovo capitolo leggendario: con la 67ª partita contro il Borussia Dortmund, si avvicina al record di 232 incontri stagionali. Un’impresa che testimonia la dedizione e la straordinaria tenacia dei Blancos. La sfida di oggi rappresenta non solo un passo verso la gloria, ma anche un esempio di passione senza confini nel mondo del pallone.

Il Real Madrid contro il Borussia Dortmund affronterà la 67ª partita stagionale: il record di partite stagionali ad un passo Il Real Madrid continua a scrivere pagine importanti nella storia del calcio europeo grazie a una stagione che si avvicina a un record assoluto di partite disputate.

