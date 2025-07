Usa frena sulle armi all’Ucraina Kiev | Decisione disumana Mosca esulta per l’assist | Così guerra finirà prima

In un momento cruciale, gli Stati Uniti decidono di sospendere alcune forniture di armi all’Ucraina, suscitando reazioni contrastanti. Kiev definisce la mossa “disumana”, mentre Mosca esulta per aver raggiunto un suo obiettivo strategico. Questa decisione potrebbe essere il primo passo verso una possibile conclusione della guerra, ma le conseguenze sono ancora tutte da scoprire. La crisi continua a scuotere gli equilibri internazionali, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

L'Ucraina si trova ad affrontare una nuova crisi. La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sospendere l'invio di alcune tipologie di armi all'esercito di Kiev potrebbe creare una serie di difficoltà al Paese invaso dalla Russia. Lo ha confermato una fonte militare ucraina, chiarendo che la sua Nazione dipende ancora fortemente dalle

