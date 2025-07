Calcio femminile Norvegia vittoriosa contro la Svizzera a Basilea negli Europei 2025

L’emozione degli Europei di calcio femminile 2025 si infiamma a Basilea, dove la Norvegia ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Svizzera per 2-1, scuotendo gli equilibri del Gruppo A. Dopo il successo della Finlandia sull’Islanda, questa sfida ha dimostrato quanto ogni minuto possa fare la differenza nel torneo continentale. E pensare che per le padrone di casa le cose si erano messe bene nel primo tempo, vista la...

Terminata la prima giornata degli Europei di calcio femminile 2025. Sono andate in scena le sfide del Gruppo A e, dopo la vittoria della Finlandia contro l'Islanda per 1-0, è arrivata la vittoria della Norvegia contro le padrone di casa della Svizzera a Basilea. Un' affermazione per 2-1 importante per le scandinave, negli equilibri del raggruppamento. E pensare che per le rossocrociate le cose si erano messe bene nel primo tempo, vista la marcatura dell'attaccante dell'Eintracht Francoforte, Nadine Riesen, confermatasi molto risolutiva in zona gol. Nella ripresa, però, la maggior fisicità delle norvegesi è stato un fattore.

