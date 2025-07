The End | recensione del film di Joshua Oppenheimer

Dopo un decennio di silenzio, Joshua Oppenheimer torna con "The End", un film che ci coinvolge in un viaggio emotivamente intenso e visivamente sorprendente. Abbandonando il suo stile documentaristico, l’autore ci regala un’opera di finzione che indaga con coraggio e profondità le tenebre dell’animo umano. Questa pellicola, potente e disturbante, si erge come un omaggio alla complessità della natura umana, lasciando il pubblico riflettere a lungo.

A dieci anni dal suo ultimo film, il pluripremiato regista Joshua Oppenheimer torna a farci specchiare negli abissi dell’umanitĂ , mettendo da parte la forma del documentario a cui ci aveva abituati (e che lo aveva portato alla candidatura agli Oscar per The Act of Killing e The Look of Silence ) e esordendo nel cinema di finzione con un potente, disturbante, visivamente straordinario, omaggio all’epoca d’oro di Hollywood, The End. Presentato, dopo tre anni di gestazione, al 51° Telluride Film Festival e distribuito negli Stati Uniti il??6 dicembre 2024, arriverĂ finalmente il prossimo 3 luglio anche nelle sale italiane, un musical post-apocalittico, prodotto dallo stesso Oppenheimer (che lo ha diretto e co-sceneggiato insieme a Rasmus Heisterberg ) Signe Byrge Sørensen e dalla star Tilda Swinton. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: joshua - film - oppenheimer - recensione

Il film The End di Joshua Oppenheimer in uscita il 3 luglio al cinema - Il 3 luglio 2025 arriva al cinema "The End", la prima opera di finzione del rinomato regista Joshua Oppenheimer.

Guarda il trailer italiano di #TheEnd di Joshua Oppenheimer. Dal 3 luglio al cinema! Vai su Facebook

The End di Joshua Oppenheimer – Il mondo è fuori; The End: recensione del film di Joshua Oppenheimer; The End. La recensione del film di Joshua Oppenheimer.

The End. La recensione del film di Joshua Oppenheimer - Il primo film narrativo del documentarista americano è un musical sui generis, talvolta anche fin troppo eccentrico: eppure è questa sua atipicità ad esaltare, e non a limitare, il suo spirito utopico ... Segnala informazione.it

The End: recensione del musical apocalittico di Joshua Oppenheimer - La recensione di The End, il musical apocalittico di Joshua Oppenheimer nelle sale italiane dal 3 luglio 2025 per I Wonder Pictures. Si legge su cinematographe.it