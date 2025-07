Alcol servito a minori in pieno centro a Bologna ai tavoli ragazze con i cocktail nessuno chiede i documenti

Un grave episodio scuote il cuore di Bologna: alcol servito a minorenni in pieno centro, con ragazze ai tavoli che sorseggiano cocktail senza che nessuno chieda documenti. Il locale è stato sospeso per 30 giorni a seguito di una recidiva del gestore, mentre i controlli sono stati intensificati per tutelare la sicurezza dei giovani. La città si prepara a rafforzare le sue misure contro questa preoccupante problematica.

