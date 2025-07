Kolo Muani Juve Sky nuovo tentativo per trattenerlo a Torino! Svelata l’offerta fatta al PSG e la risposta dei parigini | cosa filtra sul futuro del bomber

La Juventus non molla e si prepara a giocare le sue carte più importante per trattenere Kolo Muani a Torino. Dopo aver fatto un’offerta al PSG, i dettagli svelati da Di Marzio su Sky mostrano quanto sia forte la volontà dei bianconeri di portare a termine questa trattativa. Ma qual è la risposta dei parigini? E cosa riserva il futuro del bomber? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Kolo Muani Juve (Sky), nuovo tentativo per trattenerlo al Torino: Di Marzio svela i dettagli dell'offerta. La Juventus è attivamente coinvolta nella trattativa per trattenere Kolo Muani a Torino, ma al momento la situazione è ancora in fase di sviluppo. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L'Originale, i bianconeri stanno cercando di chiudere l'accordo con il Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma finora il club parigino non ha aperto a questa soluzione. Nonostante l'interesse della Juve, i francesi sembrano riluttanti a cedere il giocator con questa formula, preferendo una cessione definitiva o altre condizioni.

Lucca Juve, cosa c’è dietro al possibile colpo in attacco. Può arrivare davvero a Torino? L’incastro per l’estate e il retroscena con Vlahovic e Kolo Muani - Dietro il possibile arrivo di Lucca alla Juventus si nascondono intricati retroscena e un complesso calcolo di incastri sull’estate, coinvolgendo anche Vlahovic e Kolo Muani.

