Non solo Mancini per Acquaroli anche Calenda molla Ricci E il Pd riscopre la favola della volpe e l’uva

In un contesto di caos e incertezza, le Marche sembrano essere diventate il palcoscenico di una vera e propria soap politica. Dopo l’addio di Mancini, ora tocca a Calenda staccare la spina, rischiando di aggravare ulteriormente le divisioni nel centrosinistra. La favola della volpe e l’uva si ripete, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata saga marchigiana.

Dopo Roberto Mancini ci mancava solo l'addio di Carlo Calenda a Ricci per far sprofondare il centrosinistra nelle Marche in pieno psicodramma. Non bastava l'annuncio dell'ex ct azzurro, è arrivato in queste ore l'uno-due da kappaò: il leader di Azione che si chiama fuori dal campo largo e dalla contesa per le Regionali. Calenda in effetti l'ha posta in maniera più soft. Ha usato un "nè con Acquaroli" e "nè con Ricci", che pareva un altro senatore, quello di "Roma Ladrona", quando giurava "no Roma Polo", "no Roma Ulivo". Un'equidistanza che ha raggelato il sangue agli inquilini del Nazareno perché sappiamo tutti con chi hanno governato Bossi e la Lega per tutti gli anni a venire.