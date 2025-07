Dove vedere in tv Errani Paolini-Bucsa Kato Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’emozionante debutto di Sara Errani e Jasmine Paolini a Wimbledon 2025, scopri subito dove seguire in TV, streaming e gli orari del loro primo incontro. Le campionesse olimpiche affrontano la coppia Cristina Bucsa e Miyu Kato in un match che promette emozioni forti. Resta con noi per conoscere tutti i dettagli sul percorso delle nostre protagoniste sull’erba di Londra.

Domani, giovedì 3 luglio, Sara Errani e Jasmine Paolini inizieranno il loro percorso nel torneo di doppio femminile a Wimbledon. Le campionesse olimpiche hanno come obiettivo di fare un bel percorso anche sull'erba dell'All England Club e affronteranno nel loro primo incontro la coppia formata dalla spagnola Cristina Bucsa e dalla giapponese Miyu Kato. Da capire in particolare come Paolini starà in campo, vista l'amarissima battuta d'arresto in singolare di oggi contro la russa Kamilla Rakhimova. Un ko in tre set molto amaro per la toscana che ora spera di trasformare le lacrime in sorriso grazie al connubio con Sarita, che l'ha portata a vincere anche il Roland Garros in doppio.

In questa notizia si parla di: paolini - errani - bucsa - kato

