Palmeri convinto | Senza Inzaghi l’Inter rischia un ‘tana libera tutti’!

Tancredi Palmeri avverte: senza Inzaghi, l’Inter rischia di aprire le porte a un “tana libera tutti”. Con il cambio in panchina a favore di Cristian Chivu, il focus si sposta sul mercato e sulle ambizioni future della squadra nerazzurra. Palmeri sottolinea come la perdita dell’allenatore possa avere ripercussioni profonde e indesiderate, lasciando il club in una fase di grande incertezza. La rivoluzione è dietro l’angolo, e il futuro potrebbe riservare sorprese imprevedibili.

Tancredi Palmeri si è espresso sulle conseguenze della separazione dell’Inter da Simone Inzaghi, il cui posto è stato assunto da Cristian Chivu. Accento posto sul fronte del mercato. IL FUTURO – Tancredi Palmeri ha le idee chiare su quanto pesi, per il futuro dell’Inter, l’addio di Simone Inzaghi. Il giornalista si è infatti pronunciato in questi termini dalle frequenze di Sportitalia: «Calhanoglu? Se Marotta ha detto la verità, vi è poco da discutere. Un dirigente è pagato per fare scelte ingrate in favore del gruppo. La situazione rischia però di diventare un ‘tana libera tutti’, anche se almeno non ‘ufficializzato’. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Palmeri convinto: «Senza Inzaghi, l’Inter rischia un ‘tana libera tutti’!»

