Vianello contro Insegno | Ottimo doppiatore comico mediocre pessimo conduttore

Dopo aver lasciato la Rai lo scorso aprile, Andrea Vianello non le manda a dire ad uno dei conduttori di punta dell’estate: Pino Insegno. Ottimo doppiatore, comico mediocre, pessimo conduttore Queste solo le poche ma pungenti parole che il giornalista ha pubblicato su X. Vianello non nomina direttamente Insegno ma il riferimento è facile da cogliere. Pino risponde a tutti i ruoli: è doppiatore, comico e conduttore. Ma soprattutto, il post è stato pubblicato alle 19.47 di questa sera, proprio l’orario in cui Insegno è in onda su Rai 1 con Reazione a Catena. Come a dire: “ chi vuol capire, capisca “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Vianello contro Insegno: “Ottimo doppiatore, comico mediocre, pessimo conduttore”

